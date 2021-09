(FOTO) Coniugi coltivano marijuana: arrestati

In Castel Volturno (Ce), i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente due coniugi: lui pregiudicato cl. 47, lei incensurata cl. 57.

I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione effettuata all’interno di un loro podere adibito ad azienda agro faunistica, hanno rinvenuto e sequestrato nr. 32 piante di marijuana, aventi altezza cm. 200 circa, di cui nr. 18 in fase di essiccazione e nr. 14 in fase di coltivazione, per un peso lordo complessivo di kg 750. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso la propria residenza.