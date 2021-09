Farmacie online, fatturato in crescita per Volafarma.it 

Quello dell’e-pharmacy è un mercato dalle enormi potenzialità che, dopo i dati in crescita degli ultimi mesi, è destinato a consolidarsi tra i canali di vendita favoriti dai consumatori.

Complici anche le restrizioni da Covid-19 e le variazioni nelle abitudini di acquisto degli italiani, le farmacie online hanno infatti registrato numeri da record, raggiungendo un giro di affari del tutto impensabile fino a qualche tempo fa.

Un fenomeno portato alla luce anche dall’esperienza di Volafarma.it, la farmacia online che, rispetto al 2020, ha visto aumentare il suo fatturato del 40%. Su Volafarma, in particolare, a favorire questo trend di crescita è un’esperienza di acquisto veloce che, nel 90% dei casi, prevede che gli ordini confermati vengano gestiti ed evasi anche nell’arco di 24 ore.

Una rapidità supportata dalla volontà del brand di affidarsi esclusivamente ai migliori corrieri, così da garantire tempi di consegna rapidissimi. Il modello, infatti, tende a ricalcare la velocità garantita dall’acquisto sul territorio, con un’offerta farmaceutica basata su un catalogo molto più ampio.

Volafarma.it: la farmacia online con più di 40.000 prodotti

Uno degli aspetti che, nell’ultimo anno, ha permesso a volafarma.it di conquistare un posto di rilievo tra i più importanti player del settore è senza dubbio l’enorme volume di prodotti in store.

La farmacia online, infatti, dà accesso a un elevato quantitativo di proposte che, con un totale di oltre 40.000 articoli diversi, tutti appartenenti ai migliori marchi, sono destinate a soddisfare qualsiasi genere di esigenza. Questo permette ai clienti di acquistare, in un unico e-store, tutto ciò di cui hanno bisogno, anche prodotti in genere introvabili o non trattati dalle realtà sul territorio.

Il catalogo comprende, infatti, articoli di tutti i tipi, non soltanto farmaci e parafarmaci, ma anche vitamine e integratori per il benessere dell’organismo. Sul portale è inoltre possibile acquistare prodotti per la cosmesi della pelle, dei capelli, delle unghie o creme anti-age, oltre a una vasta gamma di prodotti per una completa igiene personale.

Tra le sezioni più corpose, quella dedicata ai farmaci veterinari, comprensiva di un elevato assortimento di prodotti per la cura del pelo e delle zampe. A tutto ciò, si affiancano inoltre una ricca proposta di alimenti speciali e una pregiata selezione di cofanetti regalo per lui e per lei, oltre a una vasta offerta di apparecchiature elettromedicali come termometri e dispositivi per la misurazione della glicemia e della pressione.

La varietà di prodotti in store, naturalmente, si accompagna a una formula di acquisto conveniente, dai prezzi competitivi.

Il portale, infatti, propone costantemente offerte, che permettono di acquistare o fare scorta dei migliori articoli a costi estremamente vantaggiosi, spesso affiancate da promozioni suddivise per brand e dagli imperdibili hot deals, ovvero quei prodotti in promo per un tempo limitato, che permettono di risparmiare anche percentuali molto importanti sul prezzo di listino.

A tutto ciò si aggiunge la possibilità di usufruire di costi di consegna estremamente convenienti che, per importi superiori a 69.90 euro, sono completamente gratuiti.

Volafarma.it: dall’innovazione al successo

Volafarma.it oggi si conferma una tra le realtà più intraprendenti e innovative sul mercato, grazie a un’esperienza di vendita user friendly che si rivolge a una vasta categoria di consumatori.

La proposta, infatti, ha saputo rispondere non soltanto alle esigenze gli habitué degli acquisti online, ma anche quell’utenza, da sempre più restia a sperimentare i benefici del digitale, che solo di recente ha intuito le enormi potenzialità connesse agli acquisti in rete.

Ma tra i numerosi fattori chiave che, nel tempo, hanno contribuito al successo del brand vi è soprattutto quello legato alla volontà dell’azienda di puntare su una struttura organizzativa giovane e quasi completamente in rosa: un modello basato sull’eccellenza di uno staff estremamente dinamico, che all’80% è composto da donne al di sotto dei 35 anni.