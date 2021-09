Ediliza popolare, direttore generale Acer ad Aversa

Stamattina il direttore generale dell’Acer (Agenzia Campana per l’Edilizia Residenziale) Giuliano Palagi ha effettuato una serie di sopralluoghi in tutte le aree di edilizia popolare residenziale di competenza della città di Aversa. Successivamente si è recato in Comune dove ha incontrato e discusso assieme al sindaco Alfonso Golia anche dei prossimi passi da compiere anche per le abitazioni di San Lorenzo.

“Per la nostra città è un segnale di grande attenzione da parte dell’ente regionale con cui abbiamo avviato, sin dal nostro insediamento, una importante sinergia cominciando da un programma di Rigenerazione Urbana attraverso cui puntiamo a migliorare la qualità dell’abitare, e a creare nuovi spazi di aggregazione per bambini e anziani – dice il primo cittadino Golia – . Un percorso lungo, ambizioso ma necessario. Ricordo i primi giorni dopo il mio insediamento, quando mi recai a Caserta per chiedere una attenzione concreta per la nostra città. Dopo due anni e mezzo abbiamo portato a casa un importante finanziamento di oltre sette milioni di euro per Via del Popolo e Piazza Giovanni XXIII. Non è l’arrivo ma è una buona partenza per un processo di riqualificazione di uno dei quartieri più popolati della nostra città, centro della nostra azione amministrativa”.