Comunali, Rotondi: “Tranne Milano, voto DC è per FI”

“Fatta eccezione per la città di Milano, dove cinque anni fa si è creata una alleanza con Beppe Sala che viene riconfermata, in tutte le città che vanno al voto esorto gli amici democristiani a sostenere le liste di Forza Italia, senza disperdere il consenso in liste civiche minori”. Così su Facebook Gianfranco Rotondi esorta i suoi amici democristiani a partecipare a un ‘piano di salvezza’ della presenza di Forza Italia nelle autonomie locali.

Poi, aggiunge: “Il centro politico in Italia vive una condizione di crisi estrema, e l’ultima traccia è costituita dalla presenza di Forza Italia. In altri momenti abbiamo concorso con nostre liste, ora invece scatta il ‘piano salvezza’ dell’ultima presenza centrista. Stiamo dando vita con Verde è popolare al progetto culturale di un dialogo tra popolari e ambientalisti, ma se i popolari scompaiono non ce ne è più per nessuno”.

(Anb/ Dire)