Comunali Napoli, Ronghi ai candidati esclusi: “votate FdI”

“Oltre 1600 candidati del centrodestra, tra Comune e Municipalità, non parteciperanno alle prossime elezioni di Napoli a causa di presunti “dirigenti” che si sono rivelati incapaci finanche di elaborare un semplice carteggio. In questo modo hanno stroncato quella che poteva essere una vera svolta politica per Napoli”. E’ quanto scrive, stamani, sui social, Salvatore Ronghi.

“Il mio pensiero va a tutti i candidati esclusi che avevano avviato con entusiasmo la campagna elettorale – continua Ronghi -, tra questi ci sono tanti amici che avevano preparato questa competizione da anni, meritando, ne avevano tutte le possibilità, di sedere in Consiglio Comunale e nei Consigli Municipali – sottolinea Ronghi, che cita il pensiero di Evola: “Li si lascino alle loro “verità” e ad un’unica cosa si badi: a tenersi in piedi in un mondo di rovine”.

Per questo motivo, Ronghi rivolge “un appello a tutti i candidati esclusi a restare in campo per sostenere il centrodestra e a tutta la destra storica a sostenere il partito guidato da Giorgia Meloni, unico vero baluardo contro l’armata clientelare, trasformistica e fallimentare del centrosinistra”.