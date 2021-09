Comunali Caserta, Capasso: “più cultura e sport per i casertani”

Rilancio della cultura e dello sport, è questo il manifesto elettorale dell’avvocato Franco Capasso, candidato al consiglio comunale di Caserta, capolista, di Noi Campani, con Marino sindaco. Una formula semplice che vede al centro il cittadino che vuole vivere appieno Caserta e le sue bellezze.

“Ho sempre immaginato la mia città come fulcro di eventi internazionali, come ad esempio quello dedicato al jazz. Pensate alle persone che amano questo magico genere musicale e che, attirate da una manifestazione così bella, potrebbero essere ospitate nelle nostre strutture alberghiere e deliziare il palato nei nostri ristoranti. Ma non solo jazz, la musica intesa a 360 gradi, intesa come linfa vitale – sottolinea lavvocato Franco Capasso -. L’intero circuito culturale cittadino deve essere orientato e deve valorizzare le associazioni presenti sul territorio, quelle che operano da anni per portare lustro alla nostra bellissima città. Questo è uno dei punti fondamentali del mio impegno politico. Voglio incentivare i valori portati in campo dal sindaco Marino nell’ultima consiliatura, nell’ottica della continuità amministrativa e politica, e continuare con l’impegno culturale messo in campo dalla qualificata maggioranza”.

L’avvocato casertano ha le idee chiare su come rilanciare la cultura nel capoluogo e vista la sua esperienza decennale e l’attivismo nel mondo delle associazioni siamo convinti che sarà un volano di sviluppo per le attività nuove da proporre alla città di Caserta.