Colpi di pistola contro ‘Casa Don Diana’ a Casal di Principe

Ancora spari a Casal di Principe. Ieri sera, colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro “Casa Don Diana”, bene confiscato alla camorra e restituito alle cittadine e ai cittadini casalesi grazie all’impegno quotidiana delle donne e degli uomini del Comitato don Peppe Diana.

“Da anni il Comitato – si legge in una nota di Libera – si batte per affermare quanto Casal di Principe si sia trasformata in un luogo di Resistenza e lotta alla violenza e alla camorra. Un percorso fatto di bellezza e riscatto, che prova a restituire dignità a un territorio e a un popolo troppo spesso condannati e umiliati da semplificazioni e narrazioni stigmatizzanti. Vogliamo essere chiari: gli spari non ci fermeranno. Siamo con il Comitato, siamo la stessa comunità in viaggio per liberare i nostri territori. Continueremo ad essere “Partigiani del Bene” e a coltivare speranza, ispirati dallo straordinario messaggio che il sacrificio di don Peppe ci ha consegnato. Non ci fermeranno perché c’è ancora tanto da fare per spazzare via la camorra da queste terre. Non ci fermeranno perché i beni confiscati sono beni di tutte e tutti e il “noi” costruito in questi anni è più forte di qualsiasi sparo. In questa Casa, la paura non è di casa”.

Per il dimissionario sindaco Natale “L’episodio , che immediatamente qualcuna definisce ‘una ragazzata’ , è di estrema gravità. Casa don Diana è simbolo dei processi di riscatto di questa Città; prima la mostra degli Uffizi, a dare il segno della rinascita, e poi le centinaia di iniziative per la legalità, ma anche per la cultura, per i giovani ecc. ecc. Quel luogo è oramai punto stabile di riferimento di decine di Organizzazioni sociali . Certo può essere stato il gesto di qualche ragazzo desideroso di fare solo un pò di danno, ma questo non sminuisce la gravità del gesto. Sul posto c’erano già i carabinieri a svolgere le loro indagini e sono sicuro che la loro professionalità porterà in tempi rapidi a risultati e sapremo chi è l’autore dello gesto. Intanto però facciamo sentire agli amici del Comitato don Diana la nostra vicinanza e l’invito a continuare tranquillamente la loro azione”.