Cesa. Inizio anno scolastico, la lettera del sindaco e dell’assessore istruzione

Con una lettera agli alunni, ai genitori, ai docenti ed al personale docente l’Amministrazione comunale ha augurato buon anno scolastico.

“L’anno che sta per iniziare segna il ritorno in classe ed alle lezioni in presenza – si legge nella missiva a firma del sindaco Enzo Guida, dell’assessore all’Istruzione Cesario Villano e dell’intera amministrazione comunale – Riprenderemo a “vivere” nuovamente i locali della nostra scuola, con i limiti necessari, che aiutano a difendersi da questo nemico invisibile che si chiama Covid19. Le sue conseguenze, in particolare la Didattica a Distanza, speriamo possano essere per sempre un ricordo”. “Nei mesi scorsi tutti, ed in special modo i docenti ed il personale scolastico, hanno svolto un compito eccezionale ed importante: fare in modo che le lezioni a distanza non spezzassero il legame tra gli alunni ed il mondo dell’istruzione. Anche i genitori sono stati fondamentali nel sostenere i figli nella didattica a distanza, affrontando le novità e le insidie di una situazione nuova. Grazie per aver collaborato con gli insegnanti”. “Auguriamo a tutti di vivere la scuola e lo studio con curiosità, che sia sempre viva, negli studenti, la voglia di apprendere. I momenti che trascorrerete tra i banchi di scuola sono fondamentali, per la vostra crescita e per la vostra formazione. Non sprecate questo tempo!”.