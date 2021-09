Cesa. Incendio via Atellana, M5S chiede chiarimenti

Il M5S Cesa ha inviato una missiva al Prefetto di Caserta, al Sindaco di Cesa e agli assessorati al ramo in merito all’incendio di via Atellana.

Ecco la missiva inviata:

Al Prefetto di Caserta

Al Sig. Sindaco

All’Ass.re al ramo

Oggetto: Richiesta di informazioni e dati sull’incendio che ha colpito il deposito di materiale edile su via Atellana Cesa (ce).

PREMESSO

• che nel corso della notte del 26 agosto è avvenuto un incendio all’interno del deposito di materiale edile della famiglia Gaurino in via Marteri Atellani nel territorio di Cesa;

• che secondo notizie diffuse dalla stampa e raccolte dai residenti si sarebbe trattato dell’incendio di materiale edile e di parte della struttura;

CONSIDERATO

• come il denso fumo nero e l’odore sprigionato dall’evento ha causato allarme e preoccupazione nella popolazione residente per danni alla salute.

TENUTO CONTO

• che le analisi effettuate da parte dell’ Arpac e di tutti gli uffici competente sul luogo teatro dell’incendio sono a tutt’oggi non pubbliche;

Si chiede

All Sindaco e all’Assessore competente al fine di conoscere quali siano state la cause plausibili o verificate dell’evento, se siano state accertate responsabilità per quanto riguarda le cause dello stesso, l’esito delle verifiche e dei campionamenti effettuate da Arpac e le conseguenti eventuali ricadute sul territorio e l’impatto sulla qualità dell’aria.

Inoltre, si richiede risposta a mezzo di nota pubblica sul sito istituzionale per informare prontamente la comunità a distanza di oltre dieci giorni dall’evento.

Sicuri di una celere risposta, Vi auguriamo buon lavoro.

M5S CESA 2050

MEETUP CESA 5 STELLE