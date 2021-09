Cesa. Incendio via Atellana, Arpac: “Abbiamo collaborato con autorità locali”

“L’ordinanza adottata dal sindaco lo scorso 8 settembre, avente ad oggetto la messa in sicurezza del sito interessato dall’incendio, è stata elaborata anche grazie al supporto tecnico dell’Agenzia, che ha collaborato tempestivamente con le autorità competenti. Arpac è intervenuta di propria iniziativa la mattina del giorno 27 agosto, inviando sul posto tecnici del dipartimento Arpac di Caserta e fornendo successivamente indicazioni al Comune di Cesa e all’Asl sulle opportune modalità di gestione del materiale combusto nel corso dell’evento. I tecnici dell’Agenzia hanno infatti caratterizzato dettagliatamente i rifiuti prodotti dall’incendio, in modo da consentirne la rimozione e lo smaltimento in sicurezza. Arpac ha anche fornito indicazioni sulla gestione delle onduline in cemento amianto di cui è risultata composta la tettoia dello stabile, crollata in conseguenza dell’evento”. Così, in una nota, l’Arpac interviene in merito all’incendio occorso nella notte tra il 25 e il 26 agosto scorsi a un deposito di materiale edile in via Atellana a Cesa (CE).

“L’incendio è apparso domato con tempestività dai Vigili del fuoco e non sono emerse, dal punto di vista delle emissioni, criticità tali da far avviare un monitoraggio specifico degli inquinanti atmosferici. Ad ogni modo l’Agenzia ha programmato prelievi di terreno (top soil) nelle aree di possibile ricaduta degli inquinanti, i cui risultati verranno resi non appena disponibili, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per lo svolgimento di tale metodica”.