Casaluce. Nasce Giovani in Movimento

“La prossima tornata elettorale vede coinvolti personalmente e direttamente tanti giovani di Casaluce. Molti sono i progetti e le idee che a gran voce vengono richiesti. L’obiettivo è unico e condiviso: dare una sostanziale svolta economica e socio-culturale alla propria cittadina”. Così, in una nota, il neo gruppo cittadino Giovani in Movimento.

“La forte voglia giovanile di partecipazione attiva nell’amministrazione locale è mossa dal desiderio di una politica più orientata al bene comune, più credibile, più vicina alle persone, in grado di mettere in moto le energie positive del Paese, profondamente inappagato. Il gruppo ‘Giovani in Movimento’ si costituisce per essere l’amplificatore del ri-sentimento politico della società casalucese, con il massimo impegno sui problemi della città, del territorio e dell’ambiente. Nasce per far sentire la propria voce su temi legati soprattutto alle politiche giovanili, alle attività culturali, alla scuola, ai servizi sociali, alla sanità e alle politiche economiche. Nasce, in sostanza, per una politica pubblica”.