Casa in vendita a Roma: facile con Casavo

Da Caserta, Aversa e Napoli a Roma si studia e lavora, gli affitti però spesso diventano insostenibili e la soluzione migliore è il mutuo, infatti diventa molto più interessante e semplice gestire un mutuo che pagare l’affitto a vuoto. Nel nostro territorio cresce l’uso di una app perfetta per individuare le case in vendita a Roma: Casavo, semplice, affidabile ed in particolare utile per chi come i nostri concittadini vogliono fare un investimento ma non hanno tempo da perdere.

Perchè usare Casavo

Casavo nasce da un’intuizione fortunata del ceo e manager Tinacci. Oggi è una delle società emergenti in Europa capace di fare numeri di successo, da piccola e promettente startup fondata nel 2017 a Milano ora è diventata una società in grado di essere punto di riferimento per vendite ed acquisti in alcune delle maggiori metropoli europee tra cui Barcellona. Perchè scegliere Casavo? Facile ed intuitiva l’applicazione si basa su una piattaforma tecnologica operativa in ambito immobiliare lavora attraverso algoritmi e dati ed è in grado di fornire l’offerta e la richiesta incastrando perfettamente tutto ed accontentando il cliente. Su l’applicativo di Casavo è possibile trovare tutte le proposte dedicate a chi vuole acquistare casa o vendere casa a Roma.

Case in vendita a Roma: le migliori

Da qualche tempo vicino a Roma è possibile trovare case in vendita a ottimi prezzi: esiste persino la possibilità delle famose case ad un euro ma attenzione: bisogna fare ingenti lavori di ristrutturazione e ci sono diversi vincoli d’acquisto. Grazie a Casavo, invece, si può scegliere il quartiere e non solo: insomma gli algoritmi riescono a trovare la casa giusta meglio di un agente immobiliare classico!

Tenuto conto che in genere a Roma si parte dai 2500 euro a metro quadro abbiamo selezionato alcuni dei quartieri dove comprare è fare un investimento anche per il futuro.

Quartieri Vigna Clara e Collina Fleming : non troppo lontani dai Parioli sono due aree eleganti e residenziali perfette per chi cerca una location per viverci per sempre.I prezzi sono alti ma qui ci vive il meglio della Capitale e spesso d’Europa.

: non troppo lontani dai Parioli sono due aree eleganti e residenziali perfette per chi cerca una location per viverci per sempre.I prezzi sono alti ma qui ci vive il meglio della Capitale e spesso d’Europa. Cassia : è una zona molto silenziosa ricca di aree verdi.

: è una zona molto silenziosa ricca di aree verdi. Quartiere Flaminio: è quello dei romani DOC, quelli della Roma che conta da sempre abitano qui. Tra parco della Rimembranza, quello dell’Acqua Acetosa, Villa Ada, e soprattutto Villa Borghese ora si può trovare l’affare giusto.

Non mancano tantissime proposte a Monti e l’Eur, Valle Giulia e Ostiense. Scegliere la casa giusta a Roma diventa bellissimo se ci si affida a Casavo.