Carinola. Di Biasio: “subito la strada Grancelsa. Mi spiace che De Crescenzo non sapesse dei fondi”

Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative di Carinola e registra il primo,vero colpo di scena. Protagonista la candidata a sindaco della lista “Carinola Futura”, Giusy Di Biasio, che ottiene il duplice risultato di rassicurare i cittadini della frazione Casanova e, soprattutto, di spiazzare il suo competitore Ugo De Crescenzo.

Quest’ultimo infatti durante il confronto di ieri andato in onda sulla pagina Facebook di una testata locale, è apparso non aggiornato su un ingente finanziamento concesso al comune di Carinola. Una somma cospicua di oltre un milione di euro sulla quale,al contrario, si è a lungo soffermata la candidata Di Biasio, dimostrando puntuale conoscenza della tematica ed idee chiare circa il suo ‘utilizzo.

Tant’è che qualche ora fa,com’era prevedibile, è giunta la dichiarazione che di seguito riportiamo. “È un impegno per la frazione Casanova ha dichiarato la Di Biasio, che poi ha precisato: “In occasione del confronto avuto con il mio avversario ho evidenziato che al Comune di Carinola è stato concesso un finanziamento di circa 1 milione di euro, circostanza questa, devo dire purtroppo, sconosciuta al mio avversario. Sono fiera ed orgogliosa- ha proseguito- di poter assumere l’impegno solenne che, con il mio primo atto amministrativo, una parte di questi fondi sarà impegnata per la sistemazione della strada della Grancelsa. Non posso non sottolineare- ha concluso- che tale impegno è stato condiviso dall’intera lista, ed in particolare dai candidati di Casanova”.

Senza dubbio un colpo ad effetto che incrocia il diffuso consenso dei casanovesi.