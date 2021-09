(VIDEO) Cannabis, Conte: “Ascoltare malati terminali per uso terapeutico”

In Italia “ci sono persone in condizioni spesso terminali che ricorrono alla cannabis terapeutica. Dobbiamo ascoltare il loro grido di dolore”. Il leader del M5S Giuseppe Conte, durante la sua visita al Salone del Mobile di Rho (Milano), commenta l’approvazione di ieri alla Camera, in commissione Giustizia, di un testo base che depenalizza la coltivazione di non oltre 4 piante ‘femmina’ in casa.

Un primo passo sul quale Italia Viva si è astenuta, mentre a votare contro sono stati i partiti di centrodestra, Lega, Fdi, Coraggio Italia e Forza Italia. Favorevoli il Movimento, il Pd e Leu.

Conte tiene alta l’attenzione sull’uso terapeutico della cannabis: “Quel testo- conclude l’ex premier- verrà ora portato in aula e lo discuteremo pubblicamente e apertamente”.

(Run/ Dire)