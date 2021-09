Cade da scala e precipita nel vuoto: morto operaio

Un uomo di 68 anni è morto oggi a Tricase, nel Leccese, mentre stava eseguendo lavori di manutenzione di un’abitazione. La vittima si chiama Donato Piscopiello e stava effettuando piccoli lavori quando, per cause in fase di accertamento, è caduto da una scala facendo un volo di sei metri. L’impatto è stato tremendo e per il 68enne i soccorsi prestati dal personale medico del 118 sono stati inutili. Indagano i carabinieri.

“Oggi piangiamo la terza morte in 10 giorni in provincia di Lecce”, scrivono Cgil, Cisl e Uil ricordando le morti di Celtahiri Flamur a Mancaversa e di Fabio Sicuro a Palmariggi avvenute pochi giorni fa. I sindacati intendono lanciare “una serie di assemblee sul territorio” e “organizzare una manifestazione nei prossimi giorni per investire del tema l’ufficio territoriale del governo e per il suo tramite anche le parti datoriali e istituzionali che hanno un ruolo nella diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro”.

“Nei primi sette mesi si sono registrate 13 morti sul lavoro in provincia di Lecce, alle quali si devono aggiungere i casi di agosto, con gli incidenti mortali in itinere e i tre incidenti di questo infausto mese di settembre – aggiungono le organizzazioni sindacali – Non siamo disposti a pagare questo prezzo alla ripresa economica post-pandemia. Serve uno sforzo collettivo di tutte le parti in gioco: lavoratori, sindacati, imprenditori, istituzioni, organi di vigilanza e controllo”.

(Adp/Dire)