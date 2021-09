Basket. Napoli – Milano, una grande sfida che torna dopo 13 anni

Inizia il campionato per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per la prima giornata di Serie A, l’A|X Armani Exchange Milano. Il match si disputerà al PalaBarbuto sabato 25 settembre con inizio fissato alle ore 20,00.

Gli azzurri sono attesi dalla sfida contro l’unica squadra italiana che partecipa alla prossima edizione dell’Euroleague, protagonista di tanti successi nelle ultime stagioni, allenata da Ettore Messina, tra i Coach Europei più vincenti di tutti i tempi. Sacripanti recupera Jason Rich, out in Supercoppa, potendo dunque contare sul roster al completo.

I PRECEDENTI: tredici le sfide tra Basket Napoli e Olimpia Milano con i lombardi in vantaggio per 7 a 6. Dodici sfide di regular season, e una dei quarti di finale dell’edizione 2006 della Coppa Italia. L’ultima volta che Napoli e Milano si sono incontrati in Serie A era il 6 Gennaio 2008, sfida tra Eldo Napoli e Armani Jeans Milano, finita 74 a 73 per i padroni di casa. L’ultima vittoria di Milano a Napoli, invece, è datata 13 ottobre 2005: Carpisa Napoli-Armani Jeans Milano 80-91.

Sono ancora disponibili pochi biglietti per assistere alla gara tra Gevi Napoli Basket ed A|X Armani Exchange Milano. I tagliandi sono acquistabili esclusivamente sul sito www.vivaticket.it, e nei punti vendita Viva Ticket. I botteghini del PalaBarbuto resteranno chiusi.

In occasione della sfida con l’A|X Armani Exchange Milano il PalaBarbuto aprirà al pubblico a partire dalle ore 18,00.

Per accedere è necessario il Green-Pass da mostrare insieme al titolo di accesso, ed al documento di identità. Si può ottenere la certificazione anche attraverso tampone rapido negativo. La Farmacia San Ciro dei Dottori Guerra, partner ufficiale della Gevi Napoli Basket, Via De Sivo 1 Napoli, effettuerà gratuitamente i tamponi ai possessori del biglietto per la partita, o dell’abbonamento stagionale. I test potranno essere effettuati solo oggi pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20.

Arbitreranno l’incontro i signori Tolga Sahin (Messina), Guido Federico Di Francesco (Teramo), Marco Catani(Pescara)

Dichiarazione Coach Sacripanti: “Siamo orgogliosi di poter iniziare questo campionato che, dopo tanta fatica, può essere considerato un premio per tutti, in primis per la società. Ci attende un esordio durissimo contro una squadra contro cui, teoricamente, non dovrebbe esserci partita. Abbiamo lavorato tanto, stiamo cercando la nostra identità che speriamo di poter mettere in campo al di là degli avversari. Dispiace non poter vedere il PalaBarbuto gremito a causa dell’emergenza Covid, ma è bello che ci sia stata la corsa all’acquisto del biglietto. Ci attende un lungo viaggio da vivere insieme ai nostri tifosi. Sarà durissima ma lo affronteremo con grande gioia”.

La gara tra Gevi Napoli Basket e AIX Armani Exchange Milano sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2, e sulla piattaforma Discovery+. Su Rai Radio 1, nel corso della trasmissione “Sabato Sport”, ci saranno dei collegamenti in diretta dal PalaBarbuto. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.