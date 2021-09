L’Azione Cattolica Aversa si prepara a festeggiare il centenario di nascita

L’Azione cattolica della Diocesi di Aversa nasce nel 1922, con i primi nuclei diocesani delle “Donne cattoliche” sorella maggiore dell’Ac, ma con ramificazioni dell’Associazione eststenti elle comunità parrocchiali e cittadine già dagli anni precedenti.

Durante quest’anno associativo si vivranno diverse celebrazioni del Centenario a partire dall’inaugurale Solenne celebrazione eucaristica presieduta da Sua Ecc. Mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa. La santa messa avrà luogo Sabato 2 ottobre alle ore 19:00 presso la chiesa cattedrale di San Paolo in Aversa.

Le iniziative pensate per il Centenario, non intendono essere un’autocelebrazione, quanto, piuttosto, un modo per rileggere ed entrare in dialogo con la nostra storia cercando di far venir fuori il significato che l’Azione cattolica ha avuto nel contesto civile ed ecclesiale della nostra diocesi.

“Il tema delle celebrazioni dell’evento è ‘A cento all’ora’ – dice il Segretario diocesano Filippo Pirozzi -. A cento all’ora per andare spediti verso la ripresa della vita associativa, in presenza e in sicurezza, per rimettere in moto l’entusiasmo e quella passione associativa che la pandemia ha minato. A cento all’ora, è anche la giusta velocità di crociera in autostrada, così da gustarsi il panorama, di apprezzarne il territorio, consente di mantenere le giuste distanze e arrivare a destinazione con i giusti tempi senza fatica, senza affanni e i rischi di una velocità eccessiva. Se la meta di un viaggio è anche il viaggio stesso, a cento all’ora è l’andatura giusta per gustarsi questo viaggio! Ci auguriamo che a cento all’ora sia la nostra velocità di crociera costante nel tempo, che possa durare ancora per tantissimi anni; come l’entusiasmo e la passione che nutriamo nel servizio a Cristo e alla Chiesa per la cura e l’attenzione per i nostri territori troppo spesso feriti e martoriati da ingiustizie, disuguaglianze e, ancora oggi, troppo spesso, da un continuo scempio ambientale”.

Gli eventi per il Centenario si apriranno Sabato 2 Ottobre con una solenne celebrazione in cattedrale presieduta dal Vescovo Angelo, al termine della celebrazione sarà consegnata alle Associazioni territoriali, la bandiera diocesana e l’icona della Madonna dei giovani custodita presso il Seminario vescovile di Aversa, tale consegna darà il via ad un vero e proprio tour celebrativo da vivere alla presenza dei due simboli in tutte le comunità in cui è presente l’Azione cattolica. Il 4 Dicembre, si celebrerà la Festa diocesana dell’Adesione all’Azione cattolica. Il 6 febbraio, Giornata mondiale per la Vita, sarà la volta della Carovana del Centenario, mentre il 2 Aprile si terrà un Convegno pubblico avendo come relatore il Presidente nazionale di AC Giuseppe Notarstefano.

Infine con la festa del 28 Maggio 2022 si chiuderanno le celebrazioni, che l’Ac spera di poter vivere senza limitazioni per festeggiare tutti insieme in piazza.