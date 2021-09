Aversa. Bar a fuoco: gli amici lanciano una raccolta fondi per il proprietario

Nel centro storico di Aversa, nella strada della ‘movida’, il bar The One in via Seggio è stato distrutto da un incendio, causato da un cortocircuito, divampato la mattina del 3 agosto. A malincuore lo staff e gli amici hanno iniziato questa raccolta fondi su GoFundMe per aiutare il proprietario, per far sì che tutto (o in parte) ritorni come prima, ma soprattutto per ritornare al loro amato lavoro.

“Le fiamme – scrive l’organizzatrice della campagna, Giovanna Cinque – si sono sviluppate intorno le 12:00 all’interno del locale, divorando l’arredo, le attrezzature e tutto l’impianto elettrico, rendendo difficile anche l’accesso. La struttura – prosegue – è ormai irriconoscibile e i danni molto ingenti hanno messo in ginocchio il proprietario, così come il suo unico lavoro e il sogno di una vita. Il vostro aiuto – conclude – conta molto, a prescindere dall’importo, perché per tanti di noi non è un luogo capace di farti sentire a tuo agio, dove passare del tempo in compagnia o dove fare nuove conoscenze, senza mai annoiarsi”.

La campagna ha avuto oltre 160 condivisioni e si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/gfm/aiutiamo-il-theone-a-ripartire