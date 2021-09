Aversa. Strisce blu ovunque, chi controlla?

Torniamo a parlare delle strisce blu nella città di Aversa. Non parliamo di abbonamenti o costi giornalieri ma di ‘installazione’ degli stalli. Già mesi fa era impazzata la polemica delle ‘strisce blu ovunque’: nei cortili condominiali, sulle aree per disabili, spazio per motocicli, strisce pedonali. Ora ci risiamo: la stradina dissestata in via Da Vinci, un tempo passaggio del treno alifano, è diventata blu. Ma non finisce qui: perché sulla Variante anche l’area destinata ai pullman è stata ‘okkupata’ dalla pennellata blu. La domanda che si pongono i cittadini aversani: è legale? chi controlla? Come sempre attendiamo risposte…