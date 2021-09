Aversa. Ritorno a scuola, sindaco Golia agli studenti: “E’ il momento di ritrovare entusiasmo e non rinunciare al desiderio di imparare”

“Mancano poche ore all’inizio dell’anno scolastico in Campania e voglio condividere con tutti voi , docenti, discenti, personale scolastico e genitori l’augurio per un sereno anno di lavoro e di crescita. Dopo tutte le implicazioni negative della pandemia, che hanno penalizzato i processi di comunicazione e di apprendimento, è questo il momento di rinnovare con fiducia il patto educativo tra famiglia e scuola per il bene dei ragazzi. Per voi studenti è questo il momento di ritrovare entusiasmo e non rinunciare al desiderio di imparare, di allargare le vostre conoscenze per essere al passo con un mondo che cambia rapidamente. Per tutti è il momento della responsabilità per non vanificare i risultati ottenuti con sacrificio nella lotta alla pandemia Buon Anno scolastico 2021-2022”. E’ il messaggio del sindaco di Aversa Golia rivolto agli studenti.