Aversa. Refezione scolastica, modificate le tariffe

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 419 del 30.09.2021 sono state approvate le parziali modifica tariffe di contribuzione per il servizio di refezione scolastica per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie site su territorio comunale su proposta dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, dott. Giovanni Innocenti. Nelle scorse settimane, si era innescata una vera e propria protesta dei genitori (leggi qui).

La giunta comunale ha approvato di rideterminare le tariffe di contribuzione al costo del servizio di mensa scolastica, come da all. A al presente provvedimento, dando atto che le stesse verranno applicate durante tutto il periodo di proroga tecnica del servizio; CONFERMARE quanto già stabilito con delibera di G.M. n. 295 del 29.07.2021 in tema di riduzioni ed esenzioni ovverossia: STABILIRE una riduzione della tariffa, a sostegno delle famiglie numerose, così come segue: a) -20% per il secondo figlio fruitore del servizio; b) -30% per il terzo figlio fruitore del servizio; c) – 50% per il quarto figlio fruitore del servizio; d) gratuità oltre il quarto figlio fruitore del servizio; e) gratuità per i minori con disabilità certificata dall’ASL di appartenenza, indipendentemente dal reddito complessivo della propria famiglia; STABILIRE, altresì:

l’esonero del pagamento della retta per gli utenti con reddito da € 0 (zero) a € 1.500,00, previa istruttoria delle istanze presentate all’Ufficio Servizi Sociali e formulazione di apposita graduatoria a cura dello stesso Ufficio, in relazione alle risorse finanziarie disponibili;

che il reddito di riferimento è quello desunto da attestazione ISEE in corso di validità;

• che agli utenti con valore ISEE superiore al limite stabilito per la fascia più alta o che non presentino l’attestazione ISEE saranno inseriti nell’ultima fascia; DARE atto che le tariffe di cui all’allegato A del presente provvedimento , in virtù dei minor costi che si sosterranno durante l’affidamento in proroga del servizio, consentono la previsione del raggiungimento del 85% del tasso di copertura del servizio.