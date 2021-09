Aversa. PD: “non esistono consiglieri PD sponda opposizione”

“Ormai ad Aversa c’è chi ha iniziato a soffrire di deliri di onnipotenza e pretende di voler dare lezioni anche al Prefetto. Non è la prima volta che provano a tirare per la giacchetta una istituzione terza cercando di coinvolgerla in beghe politiche. Hanno sempre fatto fiasco. È il delirio di chi non ha argomenti e allora vuole trarre in inganno la cittadinanza, provando a far credere che questa amministrazione è in affanno, oppure presta il fianco alla operazioni illegali”. Così, in una nota, i consiglieri di maggioranza del PD, Erika Alma, Marco Girone, Pasquale Fiorenzano e Vincenzo Angelino.

“A questi signori che da due anni non fanno che parlare di falso in bilancio, anche per il consuntivo che hanno approvato, ci tocca rispiegare che il bilancio è andato in giunta appena il governo ha approvato il decreto di riparto dei fondi per evitare il crack di centinaia di comuni in tutta Italia. Noi ringraziamo Francesca Sagliocco che grazie alle sue competenze è riuscita a chiudere il bilancio in così pochi giorni e a permettere l’approvazione in giunta, altro che dimissioni. Non parleremo del passato perché a noi interessa il futuro della città. Il bilancio sbloccherà opere e interventi attesi e necessari. Andiamo avanti ricordando che non esistono consiglieri PD sponda opposizione, il PD ad Aversa è uno solo ed è in maggioranza alla guida della città. Esistono degli ex consiglieri del partito sospesi dagli organi preposti nazionali del partito per i loro comportamenti”.