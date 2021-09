Aversa. Niente gazebo M5S: ‘un errore degli uffici preposti’

“Questa mattina il M5S di Aversa aveva organizzato un gazebo informativo per i cittadini aversani ma, per una mera distrazione degli uffici preposti all’autorizzazione della stessa, non ha potuto svolgere il proprio ruolo istituzionale”. Così, in un post social, il consigliere comunale M5S Roberto Romano.

“Volevamo parlare del Reddito di Cittadinanza, volevamo parlare delle condizioni in cui versano i riders in alcune zone della Regione, costretti a vivere una condizione sociale difficile subendo da parte della criminalità soprusi e aggressioni, volevamo parlare del bonus 110% che sta risollevando le sorti di una categoria in difficoltà, l’edilizia; volevamo parlare del commercio aversano e della mala movida di via Seggio, volevamo parlare della ZTL che tanto è dibattuta in città, del PUC, strumento urbanistico fondamentale per la pianificazione del nostro territorio, volevamo parlare della viabilità, del traffico e della sosta regolamentata, ma non è stato possibile farlo. La nostra forza politica rivendica il diritto/dovere di informare i cittadini della nostra posizione, delle nostre idee progettuali che riguardano l’intero territorio dell’agro aversano. Lo faremo, certi che la cittadinanza intera comprenda in futuro i nostri veri obiettivi: la ricerca del bene comune. Sicuri di una maggiore attenzione in futuro degli organi preposti, dandoci la possibilità di avere un contatto diretto con gli elettori aversani, restiamo in attesa di suggerimenti e di proposte”.