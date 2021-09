Aversa. Movida, convocata commissione. D’Angelo: “Pronta a raccogliere osservazioni, suggerimenti”

È convocata per il 04 ottobre Iª Commissione – AA.GG. avente il seguente ordine del giorno: 1. Regolamento sulla disciplina della Movida: valutazione e approvazione; 2. Valutazione della adozione di misure e provvedimenti per contrastare la “malamovida” da trasmettere all’Esecutivo; 3. Varie ed eventuali.

“Finalmente, superando anche le criticità derivanti dalla mancata approvazione in Commissione Statuto e in Consiglio Comunale del Regolamento disciplinante l’inquinamento acustico, siamo in dirittura di arrivo per l’approvazione del Regolamento sulla Movida di cui, in qualità di Presidente della Commissione, ho approntato una bozza da sottoporre ai commissari consiglieri Cesaro, Dello Iacono, Di Palma e Oliva, che ringrazio per il loro impegno nel cercare delle soluzioni per un problema che, degenerando, rischia di degradare irreversibilmente il tessuto sociale della nostra Città”. Lo dichiara la consigliera comunale Eugenia D’Angelo, Presidente I Commissione – Affari Generali.

“Con l’intento di rendere la strutturazione del Regolamento sulla Movida il più partecipato possibile alla luce delle criticità sempre più emergenziali che attagliano la nostra Città nelle ore serali e notturne; nell’intento di contemperare le esigenze dei residenti con quelle degli esercenti commerciali; con lo scopo dichiarato da parte di chi scrive di emarginare ed espellere dal tessuto produttivo della Città i “cattivi imprenditori” dannosi all’immagine di un’intera categoria commerciale e della stessa Città; con la collaborazione degli organi di stampa, che cortesemente ci ospitano sulle loro pagine, trasmetto in allegato la bozza di Regolamento (consulta la bozza – clicca qui) approntata al fine di raccogliere osservazioni, suggerimenti, proposte di modifica, proposte di integrazione, di chiunque volesse dare un contributo utile ad elaborare un Regolamento quanto più possibile aderente alle reali necessità della nostra Città, dei cittadini residenti, delle associazioni di categoria. Per chi volesse contribuire, può inviare osservazioni, suggerimenti, proposte di integrazione e modifica alla mail: eugeniadangelo@gmail.com”.