Aversa. Domenica ritorna in edicola NerosuBianco

Grande spazio nel numero di domenica sarà dato all’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo del Comune, con interventi del Sindaco e di esponenti della maggioranza e della minoranza. Interviste esclusive all’assessore Innocenti, con un “focus” sulla difficile situazione che sta vivendo il personale comunale, e al consigliere Romano, che intende utilizzare il 5 per cento dei percettori aversani del reddito di cittadinanza in lavori di pubblica utilità. E poi approfondiremo la grande idea di Golia ed altri Sindaci di creare ad Aversa sud un grande parco urbano agri-sportivo. Diverse pagine saranno dedicate al ritorno in classe degli studenti aversani, con l’intervento di due Dirigenti scolastici che spiegano come hanno organizzato le proprie scuole. Non poteva mancare un approfondimento della bellissima notizia che ha interessato la nostra Diocesi con un’intervista esclusiva al neo Vescovo aversano Don Carlo Villano, che papa Francesco ha voluto come ausiliare per la Diocesi di Pozzuoli. Un ritorno, dovuto, è dedicato alla visita che si è svolta in piena estate del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, presso il Tribunale di Napoli Nord. Infine, un saluto di “NerosuBianco” ad un grande Dirigente del locale Commissariato come il dott. Vincenzo Gallozzi, che lascia la Polizia di Stato nelle mani del dott. Sepe ma non la città di Aversa.