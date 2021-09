Aversa. Cannavale: “Esiste ancora il nucleo di Protezione Civile?”

“E’ una domanda che mi faccio da tempo, purtroppo in diverse occasioni, non ho visto il nucleo della Protezione Civile di Aversa. E possibile sapere se ad Aversa abbiamo la Protezione Civile”. Se lo chiede, tramite nota stampa, l’esponente aversano di FdI Pino Cannavale.

“La domanda mi sorge spontanea, visto che, nel periodo del grande afflusso dei cittadini aversani, in occasione delle vaccinazioni Covid 19 all’ospedale di Aversa, c’erano i volontari di altri paesi e non i nostri volontari della Protezione Civile; anche in occasione dell’incendio che si è verificato il mese scorso, la Protezione Civile non si è vista. La cosa più strana è che non si è vista neanche in altre occasioni. Ricordo con piacere i vari responsabili della Protezione Civile di Aversa, i sig.ri Salvatore Tinto, Paolo Nugnes, Luca Abate, persone che hanno dato tanto e li ringrazio tutti, con la speranza, che vista la loro esperienza fatta sul campo, vengano convocati dal Sindaco Golia, per rimettere in sesto la nostra Protezione Civile”.