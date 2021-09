Allarme furti tombini a Sant’Arpino: oltre 20 chiusini asportati

“Hanno rubato oltre 20 caditoie di ghisa. Sono da 3/4 giorni che stanno portando via le caditoie dai tombini creando un pericolo ai pedoni. Fate attenzione a camminare. I Vigili Urbani hanno segnalato ai carabinieri il furto di caditoie in Via Landolfi, Via Rodari, dietro ex Macello, in Via della Libertà, in Via Pennacchio e Via Primo Maggio”. E’ l’allarme lanciato dal sindaco Dell’Aversana.

“Sono deliquenti che portano via queste caditoie di sera. Sta accadendo anche in altri comuni. Stiamo esaminando dei filmati da telecamere private. Chi ha visto qualcosa può segnalare ai vigili urbani per collaborare a prendere questi farabutti. L’ufficio tecnico sta provvedendo nel frattempo a fare impegno spesa per acquisto di nuove caditoie”.