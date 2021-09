Afghanistan. Bonino: “i talebani moderati non esistono”

In Afghanistan “siamo tornati indietro di 20 anni. E ora stiamo negoziando con i talebani moderati? Io non ne ho mai incontrati, non so chi siano…”. Lo dice la senatrice Emma Bonino, partecipando al dibattito ‘Esportare lo Stato di Diritto se non ora, quando? Il futuro della politica estera europea dopo il caso Afghanistan’, organizzato dall’associazione di giuristi Italistatodidiritto con il presidente Guido Camera, il sottosegretario Francesco Paolo Sisto, l’eurodeputato Sandro Gozi.

“Io non la vedo tanto rosea- aggiunge- noi le lezioni le dimentichiamo. Son convinta che se tra tre giorni non si ammazzano tanto, noi l’Afghanistan lo dimentichiamo”.

(Anb/ Dire)