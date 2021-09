Aeroporto Costa d’Amalfi, M5S: “orgogliosi di aver dotato il Sud di un nuovo scalo”

“Con il senatore ed ex ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Danilo Toninelli questa mattina abbiamo voluto effettuare un sopralluogo sui cantieri dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, per verificare con i nostri occhi lo stato dei lavori di rifacimento di quello che di qui a due anni è destinato a essere uno dei principali scali di riferimento del Sud Italia. Un risultato a epilogo di un impegno a cui abbiamo dato vita nel 2018 e che ha coinvolto un’intera filiera istituzionale, dal Consiglio regionale della Campania al Parlamento, fino ai nostri esponenti del primo Governo Conte. Grazie a un lavoro di squadra e all’impegno in prima persona dell’allora ministro Toninelli, siamo riusciti a ottenere la proroga di un finanziamento di 40 milioni di euro che rischiavamo di perdere, così da far ripartire la fase attuativa di un progetto che si era arenato. A chi oggi prova a intestarsi i meriti di questo lavoro, rispondiamo con fatti che sono inequivocabili e inconfutabili”. È quanto hanno dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione speciale Aree Interne Michele Cammarano e la senatrice M5S Felicia Gaudiano, che con l’ex ministro Danilo Toninelli e il candidato sindaco al Comune di Battipaglia Renato Farina questa mattina hanno effettuato un sopralluogo all’aeroporto di Pontecagnano “Salerno-Costa d’Amalfi”.

“Siamo orgogliosi di aver dato vita a un progetto che farà da volano per lo sviluppo non soltanto per le nostre splendide coste e per il patrimonio delle aree interne della Campania, ma che sarà un riferimento fondamentale anche per il rilancio di territori di regioni limitrofe, come la Calabria e la Basilicata. Un nuovo scalo vuol dire nuovi finanziamenti per dotare l’area adiacente l’aeroporto di nuove e necessarie infrastrutture, in tema di viabilità e trasporti. Il che equivale ad inaugurare cantieri che daranno occupazione, ma soprattutto che amplieranno l’offerta di servizi pubblici per il nostro territorio”.