Abbattimenti immobili abusivi, Grimaldi: “Chiederò al governo una proroga”

“Esprimo piena solidarietà e sostegno, in questo difficile momento storico di pandemia da CoVid-19, al Sindaco di Casal di Principe, Renato Natale”. Così, in una nota, il deputato 5stelle Nicola Grimaldi.

“Chiedo nuovamente che il Governo Voglia disporre una proroga sulla vicenda degli abbattimenti degli immobili abusivi, ovvero di valutare positivamente anche alcune delle mie proposte emendative, presentate agli ultimi decreti- legge in conversione, dove ho chiesto di fissare una proroga fino al termine del periodo emergenziale per dare più tempo alle amministrazioni comunali, già oberate di lavoro, per assistere i cittadini in difficoltà. Spero che questo mio appello venga accolto secondo buon senso e in ragione del valore sociale e del senso civico verso queste famiglie composte anche da minori, anziani e persone con disabilità.”