(VIDEO) Lusciano. Riduzione Tari, Ciocio: “Facciamo chiarezza”

“25% per tutte le utenze non domestiche, tranne farmacie, alimentari e detersivi. 50% per le utenze non domestiche chiuse tra il 2020 ed il 2021 da 30 a 60 giorni. 75% per le utenze non domestiche con chiusure nello stesso periodo da 60 a 120. 100% per le utenze che hanno superato i 120 giorni di chiusura tra 2020 e 2021”. Il consigliere comunale di minoranza Filippo Ciocio, in un video, vuole fare chiarezza sulla riduzione Tari (leggi qui).