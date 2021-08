(VIDEO) Lavoro, Ricci: “Regione Campania non vuole risolvere problemi LSU”

“Quello che sta avvenendo in queste ore è gravissimo: decidere di stabilizzare soltanto 155 lavoratori socialmente utili su 394 da parte della Regione Campania è un atto politico grave che dimostra come non ci sia la volontà di risolvere i problemi della precarietà del lavoro”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, nel corso del presidio di protesta organizzato da Cgil – Cisl – Uil Campania a palazzo Santa Lucia a Napoli.

Secondo Ricci, “c’è un’altra aggravante: questi lavoratori hanno un’alta professionalità e ricoprono incarichi e funzioni all’interno degli enti locali e dei tribunali”. “Mandare a casa, dopo 25 anni, chi si è sacrificato per garantire la funzionalità dei servizi pubblici – ha concluso Ricci – ci sembra un atto ingiusto. Sono in arrivo fondi europei che devono essere gestiti in modo efficiente e rapido: mandare a casa personale che contribuirebbe a snellire la burocrazia, sarebbe paradossale”.

(Com/Gup/ Dire)