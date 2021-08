(VIDEO) Dramma in mare a Pinetamare

È una tragedia quella accaduta intorno alle 13.30 sul Litorale di Castel Volturno dove 5 giovani di origine partenopea di età compresa tra i 30 e 40 anni sono risultati dispersi in mare.

Dinamica ancora sconosciuta. Secondo le prime testimonianze, ancora da accertare, i giovani si sarebbero avventurati in mare con le moto d’acqua e non riuscendo più a ritornare per via del mare mosso. Tre di loro si sarebbero tuffati per aiutare gli amici ma le correnti hanno trascinato via anche gli altri risultando dispersi in mare.

I presenti sulla spiaggia hanno allertato i soccorsi: uno di loro è stato recuperato dal personale della Capitaneria di Porto di Castel Volturno, affidato alle cure dei sanitari e stato trasportato d’urgenza presso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Al momento sono stati recuperati tre corpi. Sono ancora in corso le operazioni di soccorso ad opera dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone, il personale della Guardia Costiera di Castel Volturno e di Pozzuoli e gli agenti del Commissariato castellano.