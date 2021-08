(VIDEO) Covid, Nieddu: “Sardegna non andrà in zona gialla”

“Chiariamo una volta per tutte che la Sardegna non andrà in zona gialla. Sono tutti convinti che con il raggiungimento del 10% di terapie intensive il passaggio sia automatico, non è così”. A ribadirlo è l’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, parlando con i giornalisti prima della riunione della commissione Salute del Consiglio regionale.

“La differenza tra zona gialla e zona bianca è impalpabile e quasi inesistente- sottolinea Nieddu- ma in ogni caso sarà difficile che in questo periodo l’isola passi in giallo. Ricordo comunque che per il cambio di fascia occorre che tutti e tre gli indicatori previsti siano contemporaneamente fuori scala: è vero che abbiamo un indice di contagio che supera di gran lunga i 50 contagi settimanali per 100.000 abitanti, ed è vero che le terapie intensive sono quasi al limite, visto che siamo al 9%. Ma abbiamo ancora un margine del 10% per i ricoveri di degenza in area non critica. Questo ci fa ben sperare se, come pare, assistiamo a un’inversione di tendenza nella curva dei contagi”.

(Api/ Dire)