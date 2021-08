(VIDEO) Comunali Frignano, Vincenzo Natale candidato sindaco con la lista ‘Adesso Noi’

Con un’esperienza ventennale impegnata nel controllo e nel risanamento dei conti comunali, l’aspirante Sindaco punta al recovery plan nel suo programma elettorale. L’obiettivo: realizzare nuove strade, piazze e impianti di illuminazione pubblica che possano abbellire il centro urbano, digitalizzando i servizi e rendendo Frignano una città più vivibile.

Ad accompagnarlo una squadra di giovani uomini e donne “Che negli ultimi anni è stata in grado di costituire un laboratorio composto da esperienze civiche e politiche, dando prova di amare Frignano senza ricoprire ruoli, da semplici attivisti, da semplici cittadini” sottolinea Natale.

Una lista che mirerebbe alla discontinuità rispetto al passato per amministrare – questa volta – in maniera sana.

“Qui a Frignano ho il mio lavoro da più di 25 anni. Qui ho iniziato a muovere i primi passi. Mi candido, quindi, con chi ha davvero ‘a cuore’ il futuro del nostro paese! Frignano ha l’ultima occasione per riscattarsi; l’ultima occasione per dimostrare che siamo una comunità virtuosa, fatta di gente capace, di lavoratori, di menti, di uomini e donne che si sanno far valere in ogni arte, in ogni mestiere, che sanno voler bene al proprio paese”, dichiara Natale.