(VIDEO) Aversa. Strisce blu, sul tagliandino niente numero di stallo o targa

Sono partite stamane le strisce blu sul territorio aversano. Abbiamo fatto una prova in zona 4 (via Fermi | area cimitero – Parco San Paolo): tariffa giornaliera 8/20 1€; tariffa oraria €0.50/h. Ecco come è andata.

Come vede nel video: l’assenza della feritoia per le banconote di carta; manca una cartellonistica adeguata con i costi degli stalli a tariffa oraria o giornaliera; il numero di targa o stallo non presente che può portare ad imbrogli come la cessione del tagliandino soprattutto per la tariffa giornaliera 8/20 a 1€.

Al momento resta un mistero la non apertura del parcheggio rialzato del Carrefour in zona 6 (via Tristano). In altre zone, si sono riscontrati problemi con pagamento tramite carte di credito e app. Insomma, siamo agli inizi, ma c’è ancora qualcosa da rodare.