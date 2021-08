(VIDEO) Aversa. Strisce blu, il giorno dopo

E’ il secondo giorno di strisce blu ad Aversa. Ieri avevamo documentato la prima giornata della sosta a pagamento in zona 4 (via Fermi | area cimitero) riscontrando diversi problemi come il non inserimento del numero di targa o stallo, il non funzionamento di carte di credito o app. Stessa sorte anche in altre zone della città normanna con parcometri addirittura offline. Questa mattina siamo andati in zona 2, area che comprende molti stalli blu tra cui piazza Marcono dove ci siamo recati per raccogliere diverse testimonianze. Tra le tante lamentele, l’assenza della feritoria per le banconote, utili per eventuali soste lunghe.