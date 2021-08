(VIDEO) Aversa. Concerto barocco dell’Ensemble Hoff-Musici della Repubblica Ceca

Il due agosto nel giorno del centesimo anniversario dalla morte del grande tenore Enrico Caruso, il Summer Concert Suoni e Luoghi d’Arte, ha fatto tappa ad Aversa, proprio nella chiesa della SS.Trinità che si lega alla biografia del più grande cantante lirico di tutti i tempi. L’Ensemble proveniente dalla Repubblica Ceca, composto, nella parte strumentale da Ondřej Macek al cembalo, da Dalibor Pimek al violoncello barocco, da Marek Kubát mentre alla tiorba e alla chitarra barocca e da Jiřina Dvořáková all’organo positivo, con le stupende voci del soprano Kamila Zbořilová, del contralto Monika Jagerova, e del basso-baritono Ivo Michl, ha eseguito un programma prevalentemente improntato sulla musica sacra del tardo seicento, aprendo il concerto, con un fuori programma: alcune composizioni di Cimarosa.

“Un concerto davvero suggestivo –dichiara Giuseppe Lettieri, tra i promotori dell’iniziativa- molto apprezzato dai tantissimi presenti, nonostante il caldo e il periodo particolare per una città come Aversa, che ad Agosto, come consuetudine sembra andare in letargo, non essendo di certo una meta turistica e mancando da qualche tempo qualsiasi tipo di programmazione culturale ed artistica in questo mese dedicato alle vacanze extra moenia. Un successo per il quale ringrazio sia don Michele Salato che ci ha aperto le porte della chiesa, sempre con la massima disponibilità, sia il direttore d’orchestra e docente del San Pietro a Maiella, Maestro Antonino Cascio, unitamente all’associazione Iervolino di Caserta, per aver scelto Aversa come sede, per la prima volta, di questa tappa del Summer Concert, e anche per quasti tutto il festival dedicato ai giovani. Siamo arrivati con nove concerti a circa cinquecento presenze, di cui la metà provenienti da fuori Aversa, tutto fatto in sicurezza per via di questa maledetta pandemia, e sono pienamente soddisfatto. Palazzo Parente, San Francesco e la SS.Trinità, anche una occasione concreta per far conoscere alcuni luoghi d’arte, della nostra città. Certo non tutto rose e fiori, qualche nota stonata c’è stata, come Casa Cimarosa chiusa, e l’immondizia per strada, ma purtroppo questo fa parte quasi delle abitudini, negative, intrinseche ai nostri territori. Meglio vedere il bicchiere mezzo pieno!”.

Da notare l’omaggio a Caruso che da adolescente, aveva abitato per alcuni anni, causa il secondo matrimonio del padre che rimasto vedovo aveva sposato l’aversana Maria Castaldi, nel quartiere della SS.Trinità.

“Ora ci fermiamo per qualche settimana- chiosa Giuseppe Lettieri- ma riprenderemo con alcuni eventi tra musica e cultura a metà settembre, nell’attesa anche dei concerti autunnali”.





Soddisfatto anche il pubblico che ha lodato la grande maestria e professionalità dei musicisti provenienti dalla Repubblica Ceca, che hanno regalato una serata ricca di emozioni.

Intanto il concerto barocco del due agosto ha ricevuto molti apprezzamenti dal pubblico presente, nonostante non sia un tipo di musica, che si è abituati ad ascoltare spesso. Ondřej Macek il leader del gruppo che si esibisce al clavicembalo insieme ai musicisti ha anche approfittato per fare un giro in città e visitare alcuni luoghi, primo tra tutti Casa Cimarosa, ma solo dall’esterno, in quanto chiusa. L’Ensemble proveniente dalla Repubblica Ceca era composto oltre che dal già citato Macek, dal soprano Kamila Zbořilová, dal contralto Monika Jagerova, il basso-baritono Ivo Michl. Al violoncello barocco Dalibor Pimek mentre alla tiorba e alla chitarra barocca Marek Kubát ed infine Jiřina Dvořáková che suonava uno strumento molto particolare, l’organo positivo, che ha destato particolare attenzione tra i presenti, che alla fine del concerto incuriositi si sono intrattenuti con l’artista, facendole molte domande su quel gioiello musicale. Il Summer Concert, ora prosegue, fino a settembre, in altre cittadine della provincia di Caserta.