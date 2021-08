(VIDEO) Aversa. Allarme microcriminalità: furto in pieno giorno al coiffer Iavazzo

L’allarme microcriminalità nella città normanna è sempre più incalzante. A farne le spese i cittadini, che sono lasciati, anche in pieno giorno, nelle mani di piccoli delinquenti.

Il malcapitato di turno è stato questa volta il noto coiffer per signore Nicola Iavazzo che sabato 14 intorno alle 14.45, aveva parcheggiato la nuova bici fuori la sua attività commerciale in via Tiziano. Come si vede dalle telecamere un uomo, non indentificato, approfittando della momentanea assenza dello Iavazzo, sale sulla bici e la porta via, con un beffardo sorriso.





“Sono sconcertato che questi fatti accadano in pieno giorno- ha dichiarato il professionista- chiarisco, non è per la bicicletta, che comunque era stata appena acquistata, ma quest’uomo va fermato affinché non commetta altri atti simili. Ho chiesto di pubblicare i video di sorveglianza proprio perché si possa identificare. Mi sono concesso un paio di giorni di vacanza, al rientro provvederò a sporgere regolare denuncia”.