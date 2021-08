(VIDEO) Paura nella notte, auto in fiamme in via Aldo Moro

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo la mezzanotte sono intervenuti a Solofra in via Aldo Moro per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta nei pressi di un edificio di proprietà comunale. Il pronto intervento della squadra ha permesso lo spegnimento delle fiamme che hanno avvolto il veicolo e di mettere in sicurezza l’area. Danni si sono registrati alla facciata dell’edificio. Sul caso indagano i Carabinieri della locale compagnia.