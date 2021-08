Paura in via Bologna, tenta di rapinare un giovane: arrestato

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi sono stati avvicinati da alcuni ragazzi che avevano assistito ad una rapina e hanno segnalato che la vittima stava inseguendo il malvivente.

I poliziotti, poco dopo, in via Bologna hanno visto un uomo ed un giovane che stavano discutendo animatamente e li hanno controllati; in quei frangenti uno di essi ha tentato di darsi alla fuga e, con non poche difficoltà, è stato bloccato e trovato in possesso di un cellulare, sottratto al giovane, e di 20 euro che la vittima aveva elargito per ottenerne la restituzione.

George Ekoh, 47enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentata rapina impropria, estorsione, resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.