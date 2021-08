Vaccini, camper ASL a Cesa: plauso del M5S

“In qualità di gruppo politico di opposizione, esprimiamo, piena soddisfazione e vivo ringraziamento all’ASL di Caserta, al suo direttore generale, ai medici e agli operatori sanitari che sono stati fautori dell’iniziativa: “vaccini in tour” per un comune Covid – free e sono impegnati, da tempo, in modo concreto e fattivo sul territorio per arginare i contagi. L’attenzione mostrata e l’interesse quotidiano dei medici e degli operatori sanitari in questa pandemia è stata straordinaria. Ragion per cui, a tutti loro, ai medici di famiglia impegnati in prima linea, va il nostro sentito ringraziamento”. Così, in una nota, il Movimento 5 Stelle Cesa.