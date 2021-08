Una rotonda tra Sp341 – Sp13, Santillo: “Validato progetto esecutivo da 4 milioni di euro”

“Oggi abbiamo dato in provincia il via libera al progetto esecutivo per la realizzazione di una rotonda all’incrocio tra la Sp 341 e la Sp 13 all’altezza dello stir di Santa Maria Capua Vetere. Ringrazio il presidente della provincia Giorgio Magliocca per la solita attenzione avuta nel raccogliere la mia sollecitazione e nel lavorare per fare in modo che questo progetto vedesse finalmente la luce”, è soddisfatta la consigliera provinciale di Fratelli d’Italia Gabriella Santillo che annuncia la conclusione dell’iter amministrativo dell’infrastruttura.

“Si tratta di un intervento di circa 4 milioni di euro che la provincia realizzerà grazie ad un finanziamento regionale – ha spiegato Santillo – La rotonda consentirà di mettere in sicurezza un’arteria sulla quale sono morte tantissime persone e sulla quale non sì contano gli incidenti. La nostra città ha bisogno di una politica concreta, che badi al risultato e che prediliga alla forma la sostanza: il disco verde al progetto esecutivo della rotonda certifica come senza chiasso si possono fare grandi cose per Santa Maria Capua Vetere”.