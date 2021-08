Teverola. Approvato progetto di fattibilità del parco urbano

Approvato quest’oggi in Consiglio Comunale il progetto di fattibilità del parco urbano che sorgerà a due passi da via Milano. L’area in progetto, che conta più di 30 mila mq (per intenderci 5 volte un campo da calcio regolamentare) risulta strategica al processo di riqualificazione del quartiere e della città, in quanto trasforma due terreni incolti e pianeggianti in un polmone verde dalle forti valenze ambientali in una zona ad alta densità abitativa, con possibilità di inserire all’interno delle zone sportive ed a uso socio-culturare.

La controtendenza all’assalto cementizio degli ultimi decenni va considerata, anche alla luce dell’approvazione nel Consiglio Comunale di giovedì scorso da parte dell’Amministrazione Barbato, facendo del Comune di Teverola uno dei primi in Campania ed in Italia, del regolamento edilizio sostenibile, R.E.S., e del verde che, recependo la normativa nazionale e comunitaria, prevede una serie di prescrizioni volte a tutelare l’ambiente e il territorio mediante una costruzione ecosostenibile (tetti giardino, raccoglitori acque reflue, pannelli solari, fonti alternative di energia ad impatto zero per l’ambiente).

“Abbiamo sempre immaginato una città più green che, pur rispettando il diritto costituzionale dei cittadini a realizzare costruzioni su proprietà privata, lo facesse garantendo alla collettività il sacrosanto diritto ad una città vivibile ed ecosostenibile – fa sapere il sindaco Tommaso Barbato -. Sono entusiasta di quanto fatto oggi dalla mia amministrazione. E’ stato, da sempre, un punto sul quale mi sono battuto ed oggi posso finalmente dire che, grazie allo straordinario spirito di collaborazione e lavoro di squadra, abbiamo compiuto il primo passo verso la realizzazione di quello che sarà il Parco Urbano della città. Chiaramente in questo lavoro di squadra desidero ringraziare, in maniera particolare, chi da anni ha caparbiamente creduto in quella che sembrava un’opera irrealizzabile e parlo del Presidente del Conisiglio Comunale, il dr. Gennaro Caserta, e l’Assessore ai LLP ed Urbanistica , Avv. Pasquale Buonpane, coadiuvato dall’Arch. Davide Vargas”.

“Sono orgoglioso di comunicare che stamane è stato approvato in Consiglio comunale il progetto di fattibilità del Parco urbano, che si estenderà fino al centro della città – così l’Assessore ai LLP ed Urbanistica, Avv. Pasquale Buonpane -. Grazie al lavoro di squadra ed all’indispensabile supporto tecnico dell’Arch. Davide Vargas, abbiamo avviato l’iter che concretizzerà un sogno che da anni coltivano tutti i cittadini teverolesi. Insieme all’adozione del Regolamento Edilizia Sostenibile (R.E.S) nel consiglio comunale di giovedì scorso, abbiamo con i fatti dimostrato quella che è la linea dell’Amministrazione Barbato: tutelare l’ambiente e garantire una città vivibile ed ecosostenibile”.