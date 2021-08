Terra dei Fuochi, il viceprefetto Romano in visita a Castel Volturno

Questa mattina il Vice Prefetto Incaricato per la Terra dei Fuochi Dott. Filippo Romano è stato in visita a Castel Volturno per toccare con mano la cruda realtà dei continui sversamenti abusivi che quotidianamente invadono le strade diventando purtroppo possibili obiettivi di piromani.





“Abbiamo analizzato insieme il funzionamento del locale ciclo dei rifiuti evidenziandone pregi e difetti da migliorare – Cosi l’assessore Pasquale Marrandino – . Obiettivo finale di questo incontro sul campo resta comunque il potenziamento dei controlli sui punti sensibili con l’impiego dell’Esercito. Già dai prossimi giorni verranno utilizzati sul territorio in pianta stabile droni per il sorvolo delle zone “più calde” ed in più, le truppe del programma Terra Dei Fuochi affiancheranno il locale Comando della Polizia Municipale per operazioni di controllo e pattugliamento. C’è tanto da fare in ogni parte della nostra città, soprattutto in termini di decoro urbano, ma solo limitando i costi per le continue bonifiche dei cumuli, potremmo garantire ulteriori e doverosi servizi alla cittadinanza”.