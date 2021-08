Terra dei Fuochi, Cannavale scrive alla Meloni

“Visto che la gente è ormai stanca di promesse fatte e non mantenute, prevedo che per settembre ci sarà una grossa protesta da parte degli abitanti delle nostre zone. Spero quanto prima di una interrogazione a firma di FdI da presentare alla Camera e al Senato da indirizzare al Governo per conoscere quale provvedimenti urgenti intende attuare, per porre fine a questa emergenza nazionale”. Questa la lettera dell’esponente di FdI Caserta e responsabile provinciale dipartimento ambiente Pino Cannavale inviata a Giorgia Meloni sull’annosa questione della Terra dei Fuochi che attanaglia il Casertano.

Immediata la risposta della segreteria politica della leader di FdI: “Purtroppo è l’ennesimo esempio di un Governo totalmente assente ed inadeguato che non ha saputo prendere i giusti provvedimenti per tutelare la maggior parte delle categorie e degli italiani. Non vi lasceremo soli e continueremo a batterci al vostro fianco, monitorando questa sua segnalazione, che merita una risposta chiara e risolutiva verso tutti voi cittadini rispettosi delle leggi e dello Stato. Cordialmente”.