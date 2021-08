Sorrento. Sicurezza stradale, il sindaco Coppola chiede maggiori controlli

Predisporre controlli mirati ad automobilisti e centauri, in particolare lungo Corso Italia e via degli Aranci, in grado di garantire una piena sicurezza per i pedoni, e una maggiore vivibilità per i residenti. E’ quanto chiede il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, in una lettera inviata ai vertici locali di carabinieri, polizia e polizia municipale.

A spingere il primo cittadino a richiedere la collaborazione delle forze dell’ordine, anche le numerose segnalazioni di veicoli che, soprattutto in orari serali e notturni, oltrepassano i limiti di velocità fissati dalla legge, rappresentando un enorme pericolo per cittadini e turisti.