Aversa. Scuola, 700mila euro per la De Curtis e la Pascoli

“La settimana scorsa è stata pubblicata la graduatoria del bando di finanziamento per la messa in sicurezza di mense scolastiche e palestre, aree gioco e impianti sportivi adibiti a uso didattico. I progetti presentati dall’amministrazione comunale, su proposta degli assessori Villano e Innocenti, riguardanti la De Curtis e la Pascoli sono tra quelli ammessi a finanziamento. Per entrambi abbiamo richiesto 350mila euro, totale dunque 700mila euro che ci permetteranno di migliorare e riqualificare le due strutture”. Lo annuncia il sindaco Golia.

“Siamo invece in graduatoria, ma bisognerà attendere lo stanziamento di altri fondi, per quel che riguarda il bando ministeriale relativo alla realizzazione di asili nido e messa in sicurezza delle scuole dell’infanzia. Avevamo richiesto fondi per interventi alla Madre Teresa di Calcutta e alla Montessori, tipologia di intervento che ha visto molti meno progetti approvati rispetto a quelli relativi agli asili nido. Una precisazione d’obbligo perché qualcuno mentendo sostiene che l’amministrazione ha dimenticato di partecipare al bando. Dall’insediamento abbiamo ottenuto tanti fondi per le scuole e continueremo a partecipare a tutti le opportunità di finanziamento che arriveranno nei prossimi mesi”.