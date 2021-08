Prova ad uccidere figlia appena nata: arrestata

Una donna di 34 anni è stata arrestate e si trova agli arresti domiciliari in una comunità riabilitativa assistenziale per aver partorito una bambina e aver provato a ucciderla. Ne sono convinti i carabinieri di Martano (Lecce). La donna è accusata di tentato omicidio aggravato poiché posto in essere su discendente. La piccola è nata lo scorso 23 luglio in casa quando la 34enne, dopo averla messa al mondo, avrebbe prima provato a ucciderla e non riuscendoci l’ha abbandonata in giardino.

La bimba sta bene. La madre è stata arrestata dopo l’accesso in ospedale: la sua versione non ha convinto gli investigatori. Non sono noti i motivi del gesto né se la donna abbia partorito in casa da sola.

(Adp/Dire)