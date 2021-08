Parete. Ciardiello aderisce ai Verdi Europei

“Dopo un’attenta riflessione ed in virtù dei miei valori ed ideali ho scelto di riprendere la mia attività politica. Per lungo tempo non mi sono sentito rappresentato da alcun partito politico ed oggi invece ho trovato la mia nuova casa: ho aderito ai Verdi Europei e ai Giovani Europeisti Verdi”. Lo annuncia Agostino Ciardiello attraverso i canali social.

Agostino Ciardiello, classe ’97, ex segretario dei GD di Parete e membro della direzione regionale. Impegnato sin da piccolo in politica e nel sociale, rappresentante d’istituto al liceo, presidente della Consulta provinciale degli studenti e membro della commissione nazionale della legalità dei presidenti di Consulta studentesca dal 2013 al 2015.

In queste ore ha aderito al progetto politico ‘verde’, che vede come portavoce italiani Eleonora Evi ed Angelo Bonelli, perché “con loro – dice Ciardiello – voglio costruire un percorso che ci permetta di cambiare la nostra Italia in meglio, un’Italia che lotta per il proprio ambiente, per la tutela della biodiversità, nostra grande ricchezza, un’Italia che combatte il consumo eccessivo della plastica, un’Italia che lotta per la legalità e combatte ogni forma di criminalità e corruzione. Un’Italia che sostiene la parità di genere che combatte la violenza, in particolare quella sulle donne. Un’Italia che protegge la salute dei cittadini, l’aria, l’acqua. Un’Italia che vada a sostenere, concretamente, gli ultimi, offrendogli e garantendogli tutte le possibilità per vivere dignitosamente”.